Con i suoi 85 gol Andrea Belotti è, al pari di Franco Ossola, il nono miglior marcatore della storia del Torino. Il Gallo in questo campionato ha già segnato nove volte, con un'altra rete non solo staccherebbe l'ex ala del Grande Torino, ma avrebbe la possibilità di raggiungere Adolfo Baloncieri in un'altra graduatoria comprendente tutti i più grandi bomber della storia granata.



Con un altro gol Belotti raggiungerebbe per la quinta volta consecutiva la doppia cifra in campionato, proprio come circa un secolo fa ha fatto Baloncieri.