Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli: "Da capitano chiedo scusa a tutti i tifosi. Chi è venuto allo stadio si aspettava una prestazione diversa, ci dispiace molto. Quella di oggi è stata una bruttissima prova, siamo stati surclassati dal Napoli sotto ogni punto di vista. L'atteggiamento alla partita è stato totalmente sbagliato, siamo stati poco aggressivi e non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo preparato in allenamento. Il Napoli è una grandissima squadra e oggi sicuramente l'ha dimostrato. Il risultato però è anche frutto dei nostri demeriti. Da domani lavoreremo subito in vista dell'Atalanta".