Andrea Belotti sarà tra i calciatori convocati da Davide Nicola per la partita di domenica contro l'Inter. Il capitano del Torino, dopo essere guarito dal Covid, è tornato da ieri ad allenarsi al Filadelfia e l'allenatore vuole averlo a disposizione, anche se solo per la panchina, nella partita contro la formazione nerazzurra perché consapevole di quanto il Gallo possa aiutare alla squadra con il suo carisma.



Difficilmente vedremo Belotti in campo contro l'Inter, molto probabilmente resterà seduto in panchina per tutti i novanta minuti.