L'unica nota positiva di questo inizio di stagione del Torino riguarda Andrea Belotti. Il Gallo, in appena tre partite, ha già messo a segno quattro reti: un avvio di campionato così da parte del centravanti riporta alla mente la stagione 2016/2017, quella conclusa con i 26 gol in campionato (28 stagionali, considerando la Coppa Italia).



Anche quell'anno Belotti andò a segno per quattro volte nelle prime tre partite giocate.