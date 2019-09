Andrea Belotti ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione: già quattro i suoi gol in campionato che si aggiungono ai sei (in altrettante partite) messi a segno nei preliminari di Europa League. Ma il dato particolare riguardo al capitano del Torino è che finora, tra Europa League e serie A, ha sempre segnato almeno una rete nelle partite casalinghe.



Di Belotti su rigore il gol che ha sbloccato il risultato contro il Debrecen (3-0 il finale), nel turno successivo dei preliminari di coppa ha poi siglato una doppietta contro lo Shakhtyor Soligorsk. Su rigore ha siglato la rete del definito 2-3 della partita persa contro il Wolverhampton. In campionato ha poi segnato il momentaneo 2-0 contro il Sassuolo (2-1 il finale), la rete del momentaneo pareggio nel match poi perso 1-2 contro il Lecce e, infine, ha siglato una doppietta contro il Milan.