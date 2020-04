Andrea Belotti è stato il protagonista di una diretta Instagram con il celebre chef Andrea Mainardi: insieme hanno cucinato i pacchetti alla carbonara. Il capitano del Torino, seguendo le istruzioni del cuoco, se l'è cavata bene tra i fornelli. Nel frattempo ha anche spiegato l'importanza dell'alimentazione per i calciatori:



"Un chilo in più o meno per noi fa la differenza, bisogna stare attenenti all’alimentazione per mangiare ciò che fa bene, ciò che si digerisce meglio. Beviamo molto acqua, in allenamenti vanno via molte calorie perché facciamo cose molto intense e forti. Quando uno fa molto sport consuma tanto, ma deve integrare anche molto".