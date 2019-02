77 falli subiti in 25 partite di campionato: Andrea Belotti è il calciatore più 'picchiato' dell'intera serie A. Nel massimo campionato italiano nessuno ha subito più falli del capitano del Torino che, in questa particolare classifica, è seguito da Domenico Berardi del Sassuolo a quota 70 e Nicolò Barella del Cagliari a quota 62.



Quello che riguarda Belotti è un dato significativo e sottolinea anche il valore del calciatore che, come i numeri dimostrano, spesso costringe gli avversari a ricorrere alla maniere cattive per fermarlo.