L'infortunio occorso a Iago Falque nei minuti iniziali di Udinese-Torino, ha consentito ai tifosi granata di vedere finalmente insieme la coppia d'attacco composta da Andrea Belotti e da Simone Zaza. Una coppia che i tifosi da tempo aspettavano di vedere in campo per buona parte di partita.



Nei circa settanta minuti in cui hanno giocato uno al fianco dell'altro, Belotti e Zaza non hanno però convinto. L'intesa tra i due attaccanti deve ancora essere trovata, lo dimostra il fatto che alla Dacia Areana hanno fatto molta fatica a trovarsi ogni volta che si sono cercati. Mazzarri nei prossimi giorni dovrà lavorare molto su questo aspetto.