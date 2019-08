Dopo l'ottima prova contro il Debrecen, in cui entrambi sono andati a segno, Andrea Belotti e Simone Zaza dovrebbero giocare insieme dal primo minuto anche giovedì sera nella partita del Torino contro lo ​Shakhtyor Soligorsk, nella partita di andata del terzo turno preliminare di Europa League.



I due attaccanti sembrano aver convinto Walter Mazzarri, che contro i bielorussi non potrà ancora contare sull'infortunato Iago Falque, e per questo sono i principali candidati a giocare titolari nel match di giovedì sera.