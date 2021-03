Andrea Belotti ha recuperato dal Covid e torna titolare in Sampdoria-Torino, l'attaccante parla a Sky Sport prima del fischio d'inizio: "Sto bene, finalmente ho recuperato e ho avuto anche dei giorni in più per allenarmi, la condizione è tornata quella di prima. E' stato un periodo duro, perché il giorno in cui sono diventato papà ho scoperto di essere positivo e quindi non ho potuto vedere mia figlia. E' stata dura, ma sono cose che capitano: devo dire che comunque non sono stato malissimo a parte il mal di schiena un giorno, è andato tutto bene".