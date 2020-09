Il capitano del Torino Andrea Belotti parla a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina: "C'è un nuovo allenatore che ama giocare a calcio, finora abbiamo lavorato tanto sul possesso palla. Ho visto netti miglioramenti e sono fiducioso. Gol in Serie A? Raggiungere Gabetto sarebbe un onore, farò il possibile per andare in doppia cifra perché significherebbe aiutare il Toro a raggiungere obiettivi importanti".