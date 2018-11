Questo venerdì sera i calciatori del Torino lo trascorreranno tutti insieme: come riporta il quotidiano Cronaca Qui, il capitano Andrea Belotti, per cercare di compattare ancora di più il gruppo dopo la sconfitta contro il Parma di una settimana fa, ha invitato a cena tutti i suoi compagni in un locale del centro del capoluogo piemontese.



Gli unici assenti, ovviamente, saranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, tutti gli altri saranno invece presenti. Non è la prima volta, quest'anno, che il Gallo, da buon capitano, organizza serate simili.