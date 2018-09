Con quella collezionata in Portogallo-Italia, Andrea Belotti è salito a quota venti presenza con la maglia della Nazionale, tutte arrivate da quando è un giocatore del Torino. Il Gallo ha così superato anche un mito come Paolo Pulici che nelle classifiche delle presenze dei giocatori granata in Azzurro. Pupi, infatti, nonostante i tre titoli di capocannoniere della serie A vinti, ha vestito la maglia dell'Italia solamente diciannove volte.



Ora Belotti è il sesto giocatore del Torino per numero di partite giocate nella nazionale italiana, ma nei prossimi avrà la possibilità di scalare altre posizioni in graduatoria arrivando a superare giocatori come Janni e Zaccarelli rispettivamente fermi a ventitré e venticinque presenze.