Andrea Belotti, capitano del Torino, in gol oggi nel pareggio col Sassuolo, parla dopo l'1-1 del Mapei Stadium: "C'è tanto rammarico perché fino a pochi minuti dalla fine avevamo la vittoria in mano. Poi una disattenzione ci è costata il gol del Sassuolo e di conseguenza abbiamo portato a casa solo un punto. E' stata una sfida combattuta, ma mi dispiace non aver raccolto la vittoria finale. L'intesa con Zaza sta crescendo: è normale, ogni giorno proviamo i movimenti e ora funzionano anche in partita".



SULL'ARBITRO - "Il rigore? Per me c’era. Ho visto visto che Zaza è stato buttato giù prima di calciare, ma mi fido dell’arbitro e della sua decisione".