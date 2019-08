Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche della situazione legata a Nkoulou: "Si prova un forte dispiacere quando un compagno fa una scelta del genere: c’è dispiacere per questa eliminazione e per l’unione che c’è sempre stata fra noi. Sinceramente non so quello che sia successo tra lui e la società, non conosco il motivo che lo ha indotto ad assumere questa posizione. Però io gli appunti posso farglieli solo in campo. In quanto capitano fino a quando sarà con noi lo tratterò da giocatore del Toro, da uomo a uomo, sempre con rispetto e stima. Nkoulou non è un giocatore qualsiasi ma uno dei difensori più forti della serie A. Sappiamo tutti cosa ci può dare. Però se deve rimanere in questo Toro, dovrà esserci con la testa giusta".