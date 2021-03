Ora è impegnato con la Nazionale italiana nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, poi Andrea Belotti farà ritorno a Torino con l'obiettivo di dare il proprio contributo per il raggiungimento della salvezza. Ma i dirigenti e i tifosi granata si augurano anche che possa presto rinnovare il proprio contratto che scadrà a giugno del 2022.



La trattativa per il prolungamento del contratto di Belotti è iniziata da diverso tempo ma non è ancora stato trovato un accordo tra le due parti: il problema non è di natura economico ma è legato alle ambizioni del Gallo e quelle del club granata.