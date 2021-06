Andrea Belotti aspetta con ansia l'Europeo, consapevole che potrà essere una vetrina importante per il proprio futuro. Il capitolo rinnovo non è una urgenza per il capitano del Torino, che non ha fretta di discutere il proprio futuro: il Gallo, infatti, rivela La Stampa, ha in mente di parlare con il presidente Cairo solo dopo la fine di Euro 2020. Sul giocatore, come noto, ci sono da tempo Roma e Milan.