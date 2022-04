Andrea Belotti è stato convocato da Ivan Juric per la partita contro l'Atalanta. Il capitano del Torino è rientrato in gruppo prima del previsto dopo l'infortunio muscolare (un'elongazione) patita nel match contro la Lazio alla vigilia di Pasqua.



Contro la formazione nerazzurra il Gallo partirà inizialmente dalla panchina ma, se dovesse essercene bisogno, potrebbe entrare in campo a gara in corso. Certamente sarà a completa disposizione per la partita di domenica contro l'Empoli.