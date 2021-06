Con la qualificazione agli ottavi di finale già acquisita, Roberto Mancini per la partita dell'Italia contro il Galles sta pensando al turnover. Tra i giocatori che potrebbero riposare c'è anche Ciro Immobile e al suo posto giocherebbe Andrea Belotti.



Per l'attaccante del Torino sarebbe l'esordio da titolare all'Europeo, dopo che era entrato nei minuti finale nella partita d'esordio dell'Italia contro la Turchia. Anche Salvatore Sirigu spera di trovare spazio in campo.