Quando c'è da stringere i denti Andrea Belotti non si è mai tirato indietro e potrebbe farlo anche questa volta, in vista del derby contro la Juventus: come riporta Tuttosport, l'attaccante del Torino sta provando il recupero forzato per essere a disposizione almeno per la panchina.



Di certo Belotti non scenderà in campo dal primo minuto ma Ivan Juric spera, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, di poter contare sul proprio numero 9 a partita in corso.