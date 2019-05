La stagione sportiva non terminerà con l'ultima giornata di campionato. O almeno non terminerà per tutti i calciatori domenica prossima. Lunedì sono infatti attese le convocazioni del ct Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale: le partite contro la Grecia e la Bosnia. A differenza delle ultime volte, ora ha concrete possibilità di tornare in azzurro anche Andrea Belotti.



Mancini ha infatti aperto alla convocazione del capitano del Torino, che in Azzurro potrebbe ritrovare anche altri suoi compagni di squadra in granata: il portiere Salvatore Sirigu, il difensore Armando Izzo e il centrocampista Daniele Baselli.