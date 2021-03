Andrea Belotti contro il Sassuolo potrebbe già essere in campo dal primo minuto. Nonostante sia tornato a disposizione da pochi giorni, dopo essere guarito dal Covid, il centravanti del Torino domani potrebbe giocare da titolare: il Gallo si è infatti subito messo al lavoro per ritrovare la migliore condizione e Davide Nicola non vuole rinunciare a lui.



Contro l'Inter è entrato in campo per i minuti finali al posto di Antonio Sanabria, contro il Sassuolo Belotti potrebbe invece affiancare proprio Sanabria.