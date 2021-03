Ieri, nella partita contro la Sampdoria, Andrea Belotti ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze in campionato con la maglia del Torino. Un traguardo che non ha però potuto festeggiare come sperava, considerato che la squadra granata è stata battuta per 1-0 da quella blucerchiata.



Ora resta da capire quante altre partite di campionato Belotti giocherà con la maglia del Torino: tutto dipenderà da come si concluderà la trattativa per il rinnovo del suo contratto che scadrà nel 2022.