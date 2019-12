In questa prima parte di stagione deludente del Torino, sono stati pochi i calciatori granata a salvarsi dalla mediocrità: tra questi c'è Andrea Belotti. Non è un caso che al termine di Torino-Spal, il Gallo sia stato l'unico granata a cui sono stati riservati applausi (nel mezzo di una contestazione generale). Questa potrebbe però essere l'ultima stagione in granata del centravanti.



Se non dovesse arrivare la qualificazione all'Europa League, difficilmente Belotti resterà al Torino. Il Gallo vorrebbe infatti essere protagonista anche al di fuori dei confini nazionali.