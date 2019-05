L'attaccante del Torino, Andrea Belotti, è intervenuto nel dopo partita ai microfoni di DAZN:" Due gol in rovesciata al Sassuolo? Stavo per fare anche il terzo, evidentemente il Sassuolo mi porta bene. La rovesciata di oggi devo rivederla bene, ma penso che siano entrambe belle. Consigli, dopo aver segnato, si è messo a ridere ricordandosi dell'anno scorso. Zaza? Sono molto contento per lui, perchè è un ragazzo d'oro ed un esempio per tutti i compagni. Ci ha provato tante volte ed è stato sfortunato, poi ha fatto il gol che ha riaperto la partita. Champions? Dobbiamo volare basso, mancano ancora due partite e dobbiamo vincerle tutte".