Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato al termine del match contro l'Inter ai microfoni di Sky: "Oggi c'è stata una grandissima voglia di vincere da parte di tutti, lo vedevo negli occhi e questo mi ha spinto a fare di più, anche a rincorrere per aiutare la squadra. Un attaccante, se non fa gol, deve sacrificarsi ed è come se segnasse. Un salto di qualità con questi 3 punti? Sicuramente è molto importante visto che venivamo da due sconfitte e quindi il primo passo è stato tornare il vero Torino. Dobbiamo capire se ci mettiamo sempre questa cattiveria possiamo dire la nostra in tutti i campi".