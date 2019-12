Dopo essere stato costretto ad assistere dalla tribuna alla partita del suo Torino contro il Genoa, Andrea Belotti ora dovrà saltare anche il match di domenica alle 15 contro la Fiorentina.



L'infortunio subito dal capitano granata è più grave del previsto, così come i tempi di recupero non saranno brevi. Nella migliore delle ipotesi Belotti tornerà a disposizione di Walter Mazzarri per la partita contro la Spal, l'ultima di questo 2019, nel peggiore per il suo rientro in campo bisognerà aspettare il nuovo anno.