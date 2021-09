Andrea Belotti è stato costretto a saltare le ultime due partite di campionato del suo Torino, quelle contro la Salernitana e il Sassuolo, per lo stesso motivo dovrà saltare anche il match di giovedì contro la Lazio.



Il capitano granata non ha infatti ancora smaltito l'infortunio al perone e dovrà assistere dalla tribuna anche al prossimo turno di campionato. La speranza di Ivan Juric è quella di recuperare il centravanti per il derby del 2 ottobre contro la Juventus.