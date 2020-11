Durante il riscaldamento di ieri a San Siro, il Torino ha perso Andrea Belotti: il centravanti ha sentito riacutizzarsi il dolore al ginocchio che da alcune settimane lo tormenta ed è stato precauzionalmente tenuto in panchina per la partita contro l'Inter.



Belotti salterà certamente anche il prossimo impegno della formazione granata: quello di giovedì in Coppa Italia contro la Virtus Entella (partita valida per il quarto turno). L'obiettivo del Torino è quello di recuperare Belotti per il prossimo match di campionato, quello in casa contro la Sampdoria.