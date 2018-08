Andrea Belotti, attaccante del Torino, parla a Sky Sport dopo il 2-2 con l'Inter: "Nel primo tempo sembravamo una squadra disunita, abbiamo avuto un po’ di timore e si sa che squadra è l’Inter. Siamo rientrati nello spogliatoio e il Mister ha fatto gli accorgimenti, ci ha detto di essere più aggressivi e di salire con il baricentro della squadra. Penso che nel secondo tempo si sia visto e abbiamo trovato il pareggio. Rimpianto? Qualche occasione l’abbiamo anche avuta per vincere la partita, però siamo sempre a San Siro contro una squadra come l’Inter, quindi portiamo via questo pareggio, sapendo che possiamo fare bene. Tutte le squadre che ci verranno ad affrontare, sapranno che il Toro è quello che si è visto nel secondo tempo".



SFIDA CON ICARDI - "Icardi è un attaccante che ha fatto almeno 20 gol ogni anno, quindi si sbloccherà sicuramente e continuerà a fare gol. Sì, San Siro mi porta bene tranne che con la Nazionale. L’importante è però che la squadra porti a casa qualche punto, sia che io segni o meno".