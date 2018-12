Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. "Io devo lavorare, quando fa gol l'attaccante è felice. L'importante oggi era il risultato, vincere soprattutto in casa ci serviva a noi per lavorare meglio. Contento per il gol ma di più per la vittoria. Zaza? Giocando con tre attaccanti c'è bisogno anche di aiutare, cercavo di spronarlo. Volevo incitarlo per non mollare e penso che comunque si è impegnato tanto. Quando il mister decide di giocare così noi attaccanti dobbiamo lavorare di più".