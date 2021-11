Non c'è pace per Andrea Belotti. Nuovi esami strumentali hanno riscontrato un altro grave infortunio per l'attaccante del Torino e della Nazionale italiana, visto che è stata evidenziata una lesione di secondo grado al femorale, patita nel match contro la Roma.



IL REPORT - Questo il report ufficiale del club granata: "Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane". Le tempistiche per questo infortunio sono di circa 2-3 mesi: il rientro in campo del Gallo è previsto per la metà di febbraio.