Marco Giampaolo, a sorpresa, da questo pomeriggio tornerà ad avere a completa disposizione Andrea Belotti. L'attaccante ha infatti lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale ed è rientrato a Torino.



Nessun caso dietro al rientro anticipato del Gallo: il cartellino giallo ricevuto nei minuti finali della partita contro la Polonia gli è costato una giornata di squalifica in Nations League. Non potendo quindi essere a disposizione per la partita di domani contro l'Olanda, il ct Roberto Mancini gli ha permesso di fare ritorno al Torino.