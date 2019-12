Sabato sera, a guidare l'attacco del Torino contro la Spal sarà nuovamente Andrea Belotti. Dopo essere stato costretto a saltare le partite contro Genoa e Fiorentina e aver giocato solo uno spezzone di match contro il Verona, il capitano granata tornerà a guidare l'attacco della sua squadra.



A lasciare il posto da titolare dovrebbe essere Simone Zaza, ma non è da escludere che Walter Mazzarri opti per l'attacco a due punte con Simone Verdi trequartista: in questo caso ad accomodarsi in panchina sarebbe Alejandro Berenguer.