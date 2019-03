Dopo due mesi dall'ultima volta, contro il Chievo Verona Andrea Belotti è tornato al gol. Una rete importante quella del Gallo perché, al 76', ha permesso al Torino di sbloccare una partita complicata contro la formazione gialloblù, spianando così la strada verso la quinta vittoria consecutiva in casa.



Belotti cercherà ora di ripetersi contro il Frosinone, domenica prossima, per cercare anche di convincere Roberto Mancini a reintegrarlo nel gruppo della Nazionale. In questa stagione il Gallo non è mai stato chiamato dal ct dell'Italia ma spera di tornare al più presto a far parte della squadra Azzurra.