Andrea Belotti, attaccante del Torino, parla ai microfoni di Sky Sport prima della partita con la Spal: "Potrebbe arriva la salvezza ma non sarà una partita facile, abbiamo noi tutto da perdere. Il loro campionato è deciso, noi invece dobbiamo essere decisi in campo per portare a casa l'obiettivo. E' stata una stagione molto particolare, ha influito tanto la partenza ai preliminari di Europa League poi sicuramente gran parte delle colpe sono di tutti noi che scendiamo in campo. Vederci lì un po' fa male, non è dove merita di stare il Torino. Un pensiero va a Vatta, cercheremo in campo di fare tutto il possibile per onorarlo".