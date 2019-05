Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del derby contro la Juventus.



Queste le sue parole: "C'è concentrazione massima e carica massima, non solo mia ma di tutta la squadra. Non solo io sto bene ma tutta la squadra. Arriviamo da una vittoria importante contro il Milan, sicuramente oggi sarà molto difficile ma daremo tutto per portare a casa i tre punti".



PARTITA IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA - "Il derby è sempre una partita particolare per noi e per tuta la gente di Torino. Vedendo la classifica, tre punti sei in Champions e tre punti sei fuori da tutto. Dobbiamo pensare partita per partita".



SUI CADUTI DI SUPERGA - "C'è un fattore in più per me ma per tutta la squadra. Casualmente il derby cade alla vigilia dell'anniversario di Superga. C'è una motivazione i più per noi per fare una grande partite. Speriamo di vincere per rendere omaggio a quegli eroi immortali".