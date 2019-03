L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria contro il Frosinone: "Sono riuscito a segnare per due giornate consecutive. Sono felicissimo ma ci sono ancora tante partite. Voglio continuare a segnare con continuità. Europa? Ci crediamo tanto, la squadra è attrezzata per arrivarci. Rimaniamo con i piedi per terra, lavoriamo gara dopo gara per migliorare e per vincere tutte le partite".