Andrea Belotti trascina il Torino. Dopo la doppietta con cui i granata hanno battuto la Sampdoria, l'attaccante ha parlato a Sky Sport: "Siamo tutti contenti e si è visto a fine partita. Era importante portare a casa i tre punti dopo la partita contro la Fiorentina, in cui non avevamo fatto quello dovevamo. C'era voglia di rivincita, oggi si è visto e abbiamo meritato i tre punti. Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo fare il massimo e cercare di vincere sempre, poi a fine stagione tireremo le somme. Sono contento per me e per la squadra perché i miei due gol ci hanno permesso di vincere, spero che i miei gol ci portino a qualcosa di magnifico, la Samp mi porta bene".



SULLA NAZIONALE - "C'è un ct che decide, l'unica cosa che posso fare è entrare in campo e dimostrare il mio valore, lui fa le scelte e qualunque scelta faccia bisogna rispettarla. Lo scambio di maglie con Quagliarella? Fabio è un amico, abbiamo giocato insieme ed è una persona fantastica, un uomo vero. Ci tenevo a prendere la sua maglia perché riuscire essere capocannoniere a 36 anni non è una cosa da tutti i giorni".