Il sogno, neanche tanto segreto, dei tifosi del Torino è quello di vedere giocare insieme Andrea Belotti, Simone Zaza e Iago Falque: i tre grandi attaccanti di cui dispone Walter Mazzarri.



Un sogno, questo, che per il momento sembra però destinato a rimanere tale: domenica contro l'Udinese l'allenatore granata è infatti orientato a proporre un 3-4-1-2 con Roberto Soriano nella posizione di trequartista e la coppia Iago Falque-Andrea Belotti in attacco. Simone Zaza, almeno all'inizio, sembra quindi che debba accomodarsi in panchina.