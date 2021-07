La fumata bianca per il trasferimento di Soualiho Meité al Benfica sta per arrivare. C'è finalmente l'accordo tra il giocatore e il club lusitano, dopo che nella giornata di ieri le parti si erano allontanate.



Dalla cessione di Meité il Torino incasserà circa 7 milioni di euro, soldi che saranno poi reinvestiti per cercare di portare alla squadra di Ivan Juric il trequartstia che il tecnico sta attendendo: la prima scelta per il ruolo è Junior Messias del Crotone.