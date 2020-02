Nell'elenco dei convocati del Torino per la partita contro il Napoli di domani sera c'è anche Alejandro Berenguer. L'esterno in spagnolo in settimana non si è allenato con costanza a causa di alcuni problemi di lombalgia, ma ora ha completamente smaltito l'infortunio ed è partito insieme ai propri compagni di squadra alla volta della Campania.



Molto difficilmente, però, Moreno Longo lo schiererà nella formazione titolare: più probabile che Berenguer domani sera al San Paolo parta dalla panchina.