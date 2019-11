A sorpresa è Alejandro Berenguer il centravanti del Torino nella partita di questo pomeriggio contro il Genoa. Andrea Belotti non ha recuperato dal problema all'anca che lo ha tormentato per tutta la settimana e Walter Mazzarri, anziché schierare Simone Zaza (come da previsioni) ha preferito puntare sulla spagnolo.



Nel 3-4-3 scelto dall'allenatore del Torino, Berenguer sarà affiancato da Simone Verdi e da Sasa Lukic. In panchina, oltre a Zaza, anche Vincenzo Millico. La formazione granata non ha un attaccante di ruolo in campo.