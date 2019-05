In vista della prossima stagione, il presidente del Torino Urbano Cairo ha più volte ribadito la propria volontà di trattenere tutti i big: da Salvatore Sirigu ad Andrea Belotti, passando per Nicolas Nkoulou e Armando Izzo. Tra i giocatori che potrebbero invece lasciare la squadra c'è chi non è stato un titolatissimo della squadra di Walter Mazzarri, come ad esempio Alejandro Berenguer.



Per l'esterno originario di Pamplona è possibile un ritorno in patria: Berenguer è infatti nel mirino dell'Athletic Club di Bilbao e nelle prossime settimane la trattativa con il Torino potrebbe prendere piede.