Alejandro Berenguer si sta sempre più avvicinando all'Athletic Bilbao. La trattitiva tra il club spagnolo e il Torino è entrata nel vivo: la richiesta di Urbano Cairo per il cartellino dell'esterno, che nelle ultime settimane è stato adattato da Marco Giampaolo al ruolo di trequartista, è di 15 milioni di euro.



L'Athletic Bilbao spera di poter chiudere l'affare a cifre inferiori ma alla fine il Torino potrebbe essere accontentato. Intanto il dt Davide Vagnati ha già iniziato a muoversi per il sostituto di Berenguer che è stato individuato in Gaston Ramirez della Sampdoria.