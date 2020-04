Alejandro Berenguer, esterno del Torino, parla a El Mundo della sua esperienza italiana: “Non vedo nessuna persona per la strada, è tutto vuoto e adesso il calcio non conta più, è passato in secondo piano. Le cose più importanti ora sono la vita, le persone e coloro che rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. Alla fine noi giocatori di calcio siamo fortunati dal punto di vista economico, per cui dobbiamo in qualche modo aiutare la gente che è meno fortunata".



SUL PASSAGGIO AL TORINO - "Un giorno ero a casa e mi chiamò Sirigu, con il quale avevo giocato all'Osasuna, e mi disse che sarebbe andato al Toro: provò a convincermi ad andare al Toro insieme a lui, disse che c’erano brave persone. E aveva pienamente ragione".