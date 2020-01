Al termine della gara tra Torino e Bologna, Alex Berenguer ha parlato così a Sky Sport: “Sono contento per il lavoro che sto facendo, ho un’ottima forma fisica. Ho fatto anche gol e il rigore a cucchiaio con il Genoa che l’avevo pensato prima. Oggi abbiamo vinto perché abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra. Alla fine la gente se vuole fischiare non si può fare bene, bisogna lavorare e fare il bene della squadra. La stanchezza si accusava dopo aver giocato 90′ a Roma, 120′ a Genoa e 90′ anche oggi. In Spagna giocavo esterno alto, alla fine sono diventato un trequartista dietro a Belotti, e sta funzionando bene”.