Il primo acquisto del Torino in questa estate sarà Etrit Berisha. Nella giornata di ieri è stato infatti trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo del portiere dalla Spal.



In settimane l'accordo dovrebbe essere ufficializzato, con Berisha che porrà la propria firma sul contratto con la società granata: martedì 6 luglio, quando la squadra granata si ritroverà al Filadelfia per iniziare la nuova stagione, dovrebbe quindi esserci anche l'estremo difensore albanese. Berisha al Torino si contenderà la maglia da titolare con Vanja Milinkovic-Savic.