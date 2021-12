Il Torino quest'oggi è tornato ad allenarsi al Filadelfia ma Ivan Juric non ha ancora potuto contare su Etrit Berisha, alle prese da alcune settimane con un problema muscolare che non preoccupa però particolare lo staff granata.



L'infortunio di Berisha blocca però la cessione di Razvan Sava, attuale quarto portiere che il Torino vorrebbe cedere in prestito. L'ex estremo difensore della Primavera verrà però lasciato partire solamente dopo che Berisha sarà tornato a completa disposizione di Ivan Juric.