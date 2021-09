è uno degli acquisti delnell'ultima sessione di mercato. Il portiere si è presentato in conferenza stampa: "​​Quando ho avuto la possibilità di venire al Toro ero molto felice, sappiamo tutti che il Toro è una grande società e una grande squadra. So delle difficoltà che ci sono state negli ultimi anni ma sono convinto che si possano fare delle belle cose, ho delle buone sensazioni e penso che si possa fare un grande campionato”.Berisha è al momento il vice di: “Da quando ho iniziato a parlare con Vagnati quest’estate la mia idea è sempre stata quella di venire per aiutare la squadra. Anche se mi avessero detto che ero il primo, comunque non sarebbe stata una cosa sicura. Ci sono comunque tante partite e ci sarà la possibilità di dimostrare il mio valore, io sto lavorando comunque per sfruttare al meglio l’opportunità quando l’avrò e so che potrò dare una mano alla squadra”.Sui suoi idoli: “Un portiere che mi è sempre piaciuto è, un portiere forte, calmo, capace di fare la differenza. Anche io cerco di dare tranquillità alla squadra, come faceva lui”.Su Juric ha poi aggiunto: “? Di simile tra loro c’è tanto. Sono simili nel modo di preparare le partite e nel gioco. Il fatto che Juric sia simile a Gasperini per me è un vantaggio perché so già come comportarmi come portiere. Il modo di giocare è simile, adesso dobbiamo però fare risultati”.“Quando ero alla Spal con mistersono migliorato tanto nel giocare con i piedi e mi piace anche farlo. Anche Juric vuole che i portieri giochino tanto con i piedi e stiamo lavorando molto su questo”.Infine, Berisha ha parlato anche dei giovani: “Sava e Gemello? Stanno crescendo, abbiamo un ottimo preparatore che è Paolo Di Sarno e cerca di farci migliorare. Io credo che Gemello abbia ottime qualità, è veloce e rapido, questo per un portiere è molto importante. E’ giovane, ha bisogno di crescere ma credo che in futuro farà una grande carriera”.